Украина учтет рекомендации Венецианской комиссии по закону о языке

Климкин прокомментировал решение комиссии по закону об образованиии.

Рекомендации Венецианской комиссии по реализации закона об образовании будут полностью учтены Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Европейская правда.

По его словам, Венецианская комиссия констатировала, что украинский закон, будучи рамочным, оставляет достаточное пространство для полноценного изучения учениками из национальных меньшинств родного языка.

Конкретные же положение и детали должны быть закреплены в отдельном Плане реализации закона Об образовании, а затем, если необходимо, то и в Законе Об общем среднем образовании, который именно сейчас разрабатывается.

"Как и рекомендует комиссия, эти положения и документы будут готовиться в тесном контакте с самими национальными общинами", - отметил Климкин.

Он также отметил, что для украинской стороны все же чрезвычайно важно, что Венецианская комиссия назвала усиление позиций государственного украинского языка в образовании и обязательность его изучения всеми гражданами страны не только законным, но и похвальным.

Ранее в Минобразовании заявляли, что Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) не поддержала обвинения Венгрии об урезании прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины Об образовании.