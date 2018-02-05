Украина уже не сойдет с пути демократии - Мингарелли

Посол Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что, благодаря гражданскому обществу, Украина уже не сможет свернуть с пути демократии. Об этом он сказал сегодня на встрече с народными депутатами, членами межфракционного объединения Еврооптимисты, передает Европейская правда.

"Я верю в Украину из-за того, что вы очень яркое гражданское общество. С таким обществом вы не сможете вернуться к автократии. Это просто невозможно", - пояснил посол.

По его словам, Украина очень изменилась за последние четыре года и он уверен, что общество порой недооценивает эти изменения.

"То, что я наивен, правда, и то, что я не до конца понимаю вашу страну тоже правда" - отметил он. "Но я имею опыт других стран, который позволяет мне так утверждать", - резюмировал Мингарелли.

Ранее Хюг Мингарелли заявил, что Украина должна создать Антикоррупционный суд до президентских выборов.