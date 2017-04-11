Украина возглавила рейтинг самых коррумпированных стран мира

Пока власти Украины говорят о достижениях в борьбе с коррупцией, международные эксперты поставили ее на первое место в рейтинге наиболее коррумпированных стран мира.

Как отмечает "Биржевой лидер", украинцам показывают разоблачения и увольнения коррупционеров, но нужно понимать, что борьба с коррупцией - это не только разоблачение очередного коррупционера, а искоренение коррупции как явления. Если же на место одного коррупционера придет другой, если посадить одного коррупционера из десяти или сотни, эффективной борьбой с коррупцией это трудно назвать.

Аудиторы компании Ernst & Young провели исследование и распределили страны по уровню коррупции. Рейтинг (или антирейтинг) возглавила Украина.

Еще два года назад в этом же рейтинге Украина занимала 7-е место, а теперь возглавляет его.

Аудиторов Ernst & Young не интересует, скольких коррупционеров разоблачили или посадили, они проводят опрос среди бизнесменов, выясняя, какое количество из них сталкивались с коррупцией за последний год. В Украине таковых оказалось 88 процентов. Два года назад было 80 процентов.

Интересно, что в ТОП-5 после Украины страны Евросоюза: Кипр - 82 процента, Греция и Словакия - по 81 проценту, Хорватия - 79 процентов.

Россия в этом рейтинге оказалась на 16-м месте - с коррупцией за отчетный период сталкивались 66 процентов опрошенных бизнесменов.

Минимальный уровень коррупции отмечен в странах Северной Европы: Дания - 6 процентов, Норвегия - 10 процентов, Финляндия - 16 процентов.

Биржевой Лидер

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