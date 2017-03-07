Украина vs Россия: чего ждать от Международного суда ООН

Однозначным аргументом в пользу Украины является то, что Киев не сразу пошел в суд, а в течение длительного времени пытался прийти к пониманию с РФ.

Есть три вещи относительно временных мер, которые есть в украинской концепции позиции в суде. Первая касается юрисдикции Международного суда для рассмотрения ходатайства о применении временных мер. Представитель Украины подробно объяснял, почему такая юрисдикция с нашей точки зрения существует.

Вторым элементом является связь между временными мерами и спором по существу. Украинские требования в споре основываются на том, чтобы Международный суд признал, что Россия поддерживает террористов на Востоке Украины и осуществляет дискриминационные действия в отношении крымских татар в Крыму. Во временных мерах мы просим ровно то же: чтобы Россия перестала поддерживать террористов и осуществлять дискриминацию в Крыму.

Третий элемент касается всей нашей концепции в части временных мер, присутствие так называемой непоправимой, неизбежной угрозы. В данном случае речь идет о населении Востока Украины и о национальных меньшинствах, проживающих в Крыму. Если сейчас не будут приняты временные меры, то соответственно, эти категории населения могут испытать непоправимый вред.

Если говорить о нарушении Конвенции противодействия международному терроризму, то здесь есть два основных аспекта: Россия поставляет оружие и поддерживает сепаратистов финансово. Есть большая вероятность того, что временные меры в отношении этой конвенции могут удовлетворить. Аргументация украинской стороны является сильной, но пока неизвестно, какие у нее есть доказательства. Международный суд будет исходить из обоих этих факторов.

Надо отметить, что временные меры, если такое решение будет принято Международным судом, являются обязательными к исполнению. Если государство добровольно не хочет их выполнять, гарантировать их выполнение может и должен Совет безопасности ООН. Но, с одной стороны, спор может затянуться на несколько лет. А с другой - даже в случае положительного для Украины решения, на Киев может ожидать казус - Россия может отказаться выполнять его и наложить вето на резолюцию Совбеза. Даже несмотря на то, что вряд ли кто-то возьмется заставлять Москву выполнять решение суда, политические последствия для России будут катастрофическими.

Виталий Власюк, "Апостроф"

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