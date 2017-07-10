Украина введет биометрический контроль для всех граждан, пересекающих государственную границу, - Порошенко

Украина намерена ввести биометрический контроль для всех граждан, пересекающих государственную границу. Об этом заявил президент Украины на заседании СНБО, передает пресс-служба главы государства.

"Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины - мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу. Мы должны снять биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом", - сказал Порошенко.

Он отметил, что его поручение по подготовке соответствующих проектов документов выполнены. Кроме того, он добавил, что на заседании СНБО сегодня Министерство иностранных дел, Государственная пограничная служба предоставят информацию по этому вопросу.

Напомним, тема визового режима с Россией поднималась в середине августа, тогда отношения между странами обострились из-за якобы задержания в оккупированном Крыму "украинских диверсантов". Отметим, что данное решение поддержал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

Также известно, что позже министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство готово к введению виз с Россией, в случае одобрения этого решения.