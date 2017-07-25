Украина выиграла в ЕСПЧ первое дело, связанное с войной на Донбассе

Европейский суд по правам человека, расположенный в Страсбурге, вынес первое решение по жалобе против Украины, связанной с потерей контроля правительства над частью территории Луганской области

Об этом говорится в решении, опубликованном на официальном сайте ЕСПЧ.

Жалоба была подана заключенным Александром Хлебиком, который отбывает наказание по обвинению в нескольких преступлениях, в том числе бандитизме и вооруженных ограблениях. Он был осужден в апреле 2013 года одним из судов Луганской области, и получил приговор - 8 лет и 9 месяцев заключения, которое отбывает в тюрьме города Старобельск Луганской области.

Вскоре после осуждения Хлебик подал апелляцию в апелляционный суд, расположенный в Луганске. Однако, поскольку в 2014 году город был оккупирован российско-террористическими войсками, решение по его апелляции до сих пор не было вынесено. Фактически, рассмотрение апелляции стало невозможным, ведь материалы дела остались в Луганске.

Заключенный Хлебик судился в Страсбурге с Украиной - он утверждал, что государство нарушило его право на осуществление честного правосудия в приемлемый временной период.

Судьи Европейского суда по правам человека единогласно признали, что Украина не отвечает за последствия потери контроля над территорией Луганской области. Приняв во внимание доказательства Киева относительно того, что Украина приложила все усилия для получения материалов дела, предоставила истцу возможность встретиться с омбудсменом, а также доводы о том, что проведение нового расследования в отношении обвинений против Хлебика без доступа к материалам дела не представляется возможным, ЕСПЧ решил, что Украина не нарушила Европейскую конвенцию по правам человека.

Это решение стало первым, где ЕСПЧ изучал жалобу, связанную с потерей Украиной контроля над оккупированными территориями.