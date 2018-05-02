Украина выходит из состава координационных органов СНГ, - Порошенко

Украина не будет принимать участие в координационных органах Содружества независимых государств (СНГ). Об этом во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил президент Петр Порошенко, трансляцию заседания вел телеканал "112 Украина".

"Мы прекращаем участие в координационных органах СНГ. МИД проанализировало и проинформировало правительство о целесообразности дальнейшего пребывания в составе тех или иных сделок. Мы будем очень тщательно прорабатывать эти позиции, но Украина не будет больше участвовать в каких-либо координационных органах СНГ", - отметил Порошенко.

Порошенко также дал поручение министру иностранных дел Павлу Климкину в течение недели внести предложения об отзыве всех украинских представителей из координационных органов СНГ.

"Нам там, в условиях, когда действия координируются страной-агрессором, нечего делать", - добавил Порошенко.

Напомним, 12 апреля Петр Порошенко заявил, что намерен внести в Раду законопроект о прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией.

Также глава государства призвал Кабмин прекратить участие в уставных органах СНГ и выступил за закрытие украинского представительства при соответствующих институтах в Минске. Через некоторое время представитель президента в парламенте, нардеп от БПП Ирина Луценко заявила, что Украина не будет денонсировать ряд соглашений в рамках СНГ, в частности о признании дипломов, трудоустройстве и транзите.

Позже Глава Исполкома Содружества независимых государств, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что орган не получал официального уведомления от Украины о ее выходе из содружества.