Украина выплатит компенсации жертвам коммунистического режима

Верховная Рада приняла за основу изменения в закон "О реабилитации жертв политических репрессий в Украине" и некоторые другие законы Украины относительно упорядочения выплат жертвам политических репрессий. Проект No1170 в первом чтении поддержали 258 народных депутатов.



Законопроектом Юрия-Богдана Шухевича предлагается установить, то денежная компенсация за весь период незаконного заключения будет выплачиваться реабилитированным гражданам за каждый месяц лишения свободы или принудительного помещения в лечебные учреждения в размере одной минимальной заработной платы, установленной законами Украины на день выплаты этой компенсации.

Реабилитированные граждане смогут без ограничения в любой срок подавать заявления о компенсации и возврате имущества.

Надбавки к пенсиям реабилитированных лиц и членов их семей будут унифицированы и будут устанавливаться к всем пенсиям, так же, как и всем другим категориям украинских льготников.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, закон "О реабилитации жертв политических репрессий в Украине" был принят еще во времена УССР - 17 апреля 1991 года. Некоторые правовые нормы этого закона устарели и не соответствуют нынешним общественным отношениям. В частности, "больше всего замечаний вызывает статья 5 закона, которая прямо противоречит Конституции Украины, поскольку в ней закреплена следующая правовая норма: реабилитированным лицам выплачивается денежная компенсация только за 75 месяцев (6 лет 3 месяца) незаконного лишения свободы".

В апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке". Борцами за независимость Украины в XX веке признаются лица, которые принимали участие во всех формах политической, вооруженной и другой коллективной и индивидуальной борьбы за независимость Украины. Закон перечисляет десятки организации, начиная от Сечевых стрельцов, ОУН, УПА и до Народного руха. Закон обязывает государство и органы местного самоуправления предоставлять социальные гарантии, льготы или другие выплаты борцам за независимость Украины в ХХ веке и членам их семей.