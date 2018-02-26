Украина выполнила соглашение об ассоциации с ЕС на 63%

В правительственном офисе координации европейской и евроатлантической интеграции сообщили, что уровень выполнения Украиной обязательств по соглашению об ассоциации выше, чем ранее озвучивалось. Об этом пишет Европейская правда.



23 февраля был обнародован правительственный отчет, по которому уровень выполнения соглашения об ассоциации с ЕС состоянием в 2017 году составил 41%. Однако, как пояснили в правительственном офисе, такой низкий показатель объясняется тем, что в прошлом году приходилось дополнительно выполнять задачи, запланированные на 2016 год.



"В 2016 году прогресс выполнения соглашения об ассоциации за соответствующий год составил лишь 34%. Следовательно, с целью соблюдения правовой логики и надлежащей последовательности действий в 2017 году Украина потратила значительный объем времени и усилий на реализацию тех мероприятий, которые не были завершены в 2016 году", - гласит сообщение офиса.



Таким образом, в 2017 году Украина выполнила 29% обязательств 2016 года, а также 41% обязательств, предусмотренных соглашением об ассоциации именно на 2017 год.



Также в правительстве уточняют, что по состоянию на 31 декабря 2017 года общий прогресс выполнения обязательств, срок реализации которых истек в 2016 году, уже составляет 63%.