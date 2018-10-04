Украина выполняет свою часть работы по продвижению мира на Донбассе, - посольство США

Посольство США в Украине поздравило депутатов Верховной рады с продлением действия закона об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение дипучреждения в Twitter.

"Поздравление Верховной раде с успешным голосованием за продление действия закона об особом статусе. Украина выполняет свою часть работы по продвижению мира в Донецкой и Луганской областях... Россия должна делать то же самое", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 4 октября, депутаты Верховной рады Украины поддержали принятие за основу и в целом законопроекта No9153 о пролонгации закона об особом статусе Донбасса. Продление действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей поддержали 245 нардепов.

Утром 3 октября президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект, которым предлагается продлить действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как писало РБК-Украина ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что пролонгация закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей возможна в случае прогресса в вопросе освобождения политзаключенных и заложников.