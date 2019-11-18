Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участниц СНГ.

Об этом говорится в указе президента.

В указе говорится, "выйти из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества Независимых Государств, совершенной в Ташкенте 15 мая 1992, - говорится в сообщении.

Ранее Кабинет министров уже прекратил действие ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ.

Напомним, в МИД отрицают задолженность Украины перед СНГ.

Как известно, 22 мая 2018 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из СНГ. С тех пор Украина последовательно выходит из различных соглашени СНГ.

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