Украина является приоритетом для Европарламента, - Брок

Украина является приоритетом для Европейского парламента. Об этом заявил уполномоченный Европейского парламента по делам Украины Элмар Брок, передает пресс-служба Верховной Рады Украины.

"Чем больше Украина будет идти путем демократии и развития верховенства права, тем более это будет укреплять и показывать перспективу странам Евросоюза. Украина является приоритетом для Европарламента", - подчеркнул уполномоченный.

Он также отметил необходимость реформирования украинского парламента.

"Парламент должен быть сильным и способным, и в долгосрочной перспективе большинство и оппозиция должны быть заинтересованы в его реформировании. Страна, которая находится в состоянии войны, проходит период трансформации, не имеет другой возможности показать свою успешность, как противопоставив свой успех тем, кто желает ей проблем", - сказал Брок.

Напомним, Европейский парламент поддержал новый меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Верховной Радой Украины (ВРУ) в сфере внутренней реформы и повышения институциональной способности ВРУ до 2019 года.