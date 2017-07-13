Украина за последние 3 года сделала больше, чем за 20, - Юнкер

За те три года, которые прошли после победы Революции Достоинства, украинское государство достигло наибольших успехов на пути к евроинтеграции

Об этом заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на совместном брифинге с президентом Петром Порошенко и главой Европейского совета Дональдом Туском, передает Эспрессо.TV.

"За три последние три года Украина достигла большего прогресса, чем за последних 20 лет Независимости", - заявил Юнкер.

В частности, отметил он, было сделано все возможное, "для того чтобы украинцы могли свободно путешествовать по Европе".

Юнкер отметил, что сейчас ЕС имеет вместе с руководством Украины "общие взгляды по поводу многих вещей".

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"Я своему другу Петру (Порошенко. - Ред.) сказал: "Мы это сделали". Мы - я и Дональд - сделали все, чтобы соглашение по ассоциации с Европейским Союзом вступило в силу", - добавил Юнкер.