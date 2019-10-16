Украина заинтересована в возвращении незаконно выведенных в Латвию активов украинских экс-чиновников - Президент

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Латвийскую Республику обсудил с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом тему возвращения выведенных в латвийские банки средств преступного происхождения, связанных с бывшими украинскими высокопоставленными чиновниками.

"Отдельная тема сегодняшнего разговора - это средства преступного происхождения, связанные с украинскими экс-чиновниками, которые были выведены в латвийские банки из Украины. Здесь мы настроены на активное двустороннее сотрудничество. Это касается и вопроса возвращения активов, по которым уже есть соответствующее решение суда, и поиска других активов, которые могли быть незаконно выведены из Украины в Латвию", - сообщил Президент во время выступления по итогам переговоров с Эгилсом Левитсом.

В свою очередь Президент Латвии отметил, что необходимо подождать решения суда и существует договоренность, что украинская сторона должна предоставить необходимые доказательства для решения этого вопроса.

Также Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с латвийским коллегой трудности в работе латвийского бизнеса в Украине. Президент подчеркнул, что защита иностранных инвесторов является одним из приоритетов для Украинского государства.

"За этот короткий период мы уже достигли позитива в некоторых делах латвийских компаний, подвергшихся попыткам рейдерства и беззаконию. Украинское правосудие возобновило справедливость. Уверен, что такая тенденция продолжится и в делах других пострадавших компаний", - отметил Владимир Зеленский.

По мнению Президента, это демонстрирует начало позитивных изменений в нашей стране и улучшение бизнес-климата.

Кроме того, Владимир Зеленский пригласил латвийский бизнес инвестировать в Украину, которую новая власть в настоящее время развивает.

Во время переговоров Глава государства отметил важность проведения судебной реформы. "Нам нужны изменения в Украине, поэтому нам нужны новые судьи", - сказал Президент Украины в ходе встречи с латвийским коллегой.

В свою очередь Президент Латвии отметил проведение реформ в Украине, в частности в судебной сфере. "Мы понимаем, что это трудно, и это сложные изменения, поскольку судебная культура меняется дольше. Поэтому эти реформы приведут к изменению юридического мышления", - отметил он.

Эгилс Левитс добавил, что Латвия прошла этот путь и делится своим опытом с Украиной.

Президент Латвии также отметил, что во время встречи обсуждались вопросы энергетики, в частности строительство газопровода "Северный поток - 2", который представляет угрозу для Украины.

Президент України

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