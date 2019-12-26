Украина заключила с США контракт на вторую партию комплексов Javelin

Украина договорилась с США о поставке второй партии противотанкового ракетного комплекса производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin - Javelin. Об этом сообщил заместитель министра обороны Анатолий Петренко.

Он рассказал, что в ВСУ в 2019 году поступило значительное количество разного типов вооружения. "БПЛА оперативного радиуса действия, который может применяться в ударном варианте, автоматизированный комплекс управления артиллерией, радиолокационная станция для осуществления контрбатарейной борьбы", - отметил заместитель министра.

Он также добавил, что в течение 4 квартала "за счет сосредоточения ресурсов" Минобороны заключило контракт на поставку второй партии ПТРК Javelin. "Мы так же заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего производителя. Мы имеем несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных различного типа автомобилей и бронемашин, несколько самолетов и продолжаем двигаться по обеспечению войск станциями радиолокационной борьбы. Было реализовано в 2019 году два контракта с правительством США по программе иностранных военных продаж, один контракт с агентством НАТО по поддержке и поставкам", - добавил Петренко.Что такое Javelin?

FGM-148 Javelin - это переносной противотанковый ракетный комплекс производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin. Он работает по принципу "выстрелил - забыл" - оператор комплекса не сопровождает и не корректирует полет ракеты, пока она приближается к цели.

Комплекс предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, которые перемещаются на низкой высоте и скорости - вертолетов или беспилотников. С 1996 года состоит на вооружении США. Украина получила первую партию из 210 ракет и 37 пусковых установок за $47 млн в марте 2018 года. Уже в мае началась подготовка расчетов (операторов) для комплекса. 22 мая 2018 года на полигоне Вооруженных сил состоялись испытания. В ноябре 2018 года Петр Порошенко заявил, что Javelin получили Десантно-штурмовые войска.

13 сентября в Министерстве обороны заявили, что с 2019 года будут закупать противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS программа продажи вооружения и военной техники армиям иностранных государств.

4 октября Государственный департамент США разрешил предоставить на продажу Украине переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

2 октября Конгресс США дал предварительное согласие на продажу Украине 10 пусковых установок и 150 противотанковых ракет Javelin на сумму $39 млн. Указано, что этот договор не является частью военной помощи в размере $250 млн, которую Конгресс одобрил ранее.

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