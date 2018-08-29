Украина запросила у США покупку систем ПВО

Украина подала запрос в официальный Вашингтон по закупкам систем противовоздушной обороны стоимостью 750 млн долл. за одну единицу, при необходимости минимум трех соответствующих военных комплексов для украинской армии. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый в эфире "Радио НВ".

"Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство, это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", - отметил он.

Также Чалый сообщил, что Украина нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.

Посол добавил, что соответствующий запрос был озвучен на "высшем и высоком уровне", а именно на встречах президентов Украины и США в Брюсселе, а также на встречах украинской стороны с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Другие подробности этого запроса Валерий Чалый отказался озвучивать, ссылаясь на секретность информации.

Напомним, ранее Чалый заявил, что США предоставят оборонительную помощь Украине лишь при определенных условиях.