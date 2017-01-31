Украина ждет международных заявлений по боям в Авдеевке - Порошенко

После инициативы о вынесения вопроса обострения ситуации в районе Авдеевки на рассмотрение Совета безопасности ООН Украина ждет заявлений со стороны международных партнеров, заявил президент страны Петр Порошенко.

На совещании с руководителями силовых ведомств 31 января он сообщил, что поручил заместителю главы администрации президента Константину Елисееву немедленно вынести вопрос обострения ситуации в районе Авдеевки на рассмотрение Совета безопасности ООН, передает Интерфакс.

"Сегодня мы ожидаем соответствующих заявлений со стороны наших международных партнеров", - подчеркнул Порошенко.

"Кроме того, дано задание сегодня организовать переговоры в составе Трехсторонней контактной группы. Проинформированы об обострении ситуации партнеры в Соединительных Штатах Америки, Европейском Союзе, НАТО", - сказал президент.

Порошенко также отметил, что украинская сторона обратилась к ОБСЕ, были даны соответствующие указания украинским представителям в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.

Напомним, в воскресенье, 29 января, боевики начали обстрелы, а затем штурм позиций сил АТО в районе Авдеевки. За воскресенье четверо бойцов бригады погибли, двенадцать получили ранения, один травмирован. Кроме того, украинская армия за минувшие сутки понесла колоссальные потери.

Также стало известно, что 31 января Россия предоставила важную письменную гарантию, что с 10 до 17 часов будет полное прекращение огня.