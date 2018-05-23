Украине не удалось согласовать с МВФ положение об отборе судей Антикоррупционного суда

Украинская сторона и Международный валютный фонд до сих пор не согласовали роль Общественного совета международных экспертов при отборе судей Высшего антикоррупционного суда.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в парламенте.
"С МВФ не договорились", - сказал он.
По словам источника, перед началом пленарного заседания состоялось совещание председателя парламента Андрея Парубия с лидерами фракций.
Кроме того, на данном совещании присутствовал премьер-министр Владимир Гройсман.
Собеседник отметил, что пока не ясно, будет ли начато рассмотрение законопроекта в среду.
Как сообщали Українські Новини, сегодня Рада начнет рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде.
Законопроект об Антикоррупционном судеподготовили ко второму чтению.
Рада приняла за основу законопроект Порошенко об Антикоррупционном суде.