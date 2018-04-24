Украине нужен Антикоррупционный суд по "венецианским" рекомендациям - G7

Кроме того, главы МИД Большой семерки призвали Киев продемонстрировать подвижки по части избирательной реформы и закона о нацбезопасности

Государства-члены Большой семерки призвали Украину создать Антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Об этом сказано в коммюнике, принятом по итогам встречи глав МИД стран G7 в Торонто.

G7 подтвердили поддержку реформ в Украине и одобрили шаги Украины по децентрализации и экономическому росту.

В коммюнике "настоятельно" призвали правительство "продолжать прогресс реформ", что включает создание антикорсуда.

Ранее сообщалось, что страны G7 поддерживают Украину в вопросе развертывания миротворческой миссии в Донбассе.

23 апреля в Торонто завершился саммит министров иностранных дел стран Большой семерки. Впервые в истории участие в одной из сессий приняла и Украина.