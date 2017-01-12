Украине нужно донести команде Трампа свою позицию по России - Огрызко

Украине следует более активно работать с командой нового президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, чтобы донести свою позицию относительно Российской Федерации и сохранить введенные санкции.

Такое мнение во время своего интервью выразил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, новость передает "Пресса Украины".

Он пояснил, что в команде Дональда Трампа должны услышать правдивую информацию о России и о том, что она сделала против Украины. Огрызко отметил, что вся информация, которую будут предоставлять американской стороне, должна быть основана на фактах и конкретных аргументах. Кроме того в администрации американского президента должны понять, что Киев ожидает от Вашингтона. Огрызко заявил, что сейчас это для Украины очень важно.

Также Владимир Огрызко напомнил, что у американского президента достаточно власти, чтобы изменить внешнеполитический вектор и позицию Соединенных Штатов Америки в определенных вопросах.

Вместе с тем в США существует еще и серьезная государственная система управления, которая сформировалась и функционирует уже очень давно.

"Если разведывательное сообщество говорит, что белое, а что черное, то даже Трамп заявил, что не исключает, что за кибератаками стоит Россия. Так же с дипломатическим направлением. Госдеп - это мощная машина, которая производит стратегические направления развития США", - сказал он.

Напомним, ранее Рекс Тиллерсон заявил, что предположение о том, что российский президент Владимир Путин мог лично отдать приказы, чтобы хакеры вмешивались в процесс выборов в США, вполне справедливо.