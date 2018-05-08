Украине нужны миротворцы ООН, чтобы заставить РФ вывести войска с Донбасса - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что введение миротворческих сил Организации Объединенных Наций на Донбасс нужно для оказания давления на Россию, чтобы она вывела войска с оккупированной украинской территории.

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом Порошенко сказал в интервью телеканалу CBS News.

"Многие обозреватели полагают, что у нас здесь в Украине "холодная война". Я хочу разочаровать их - это не "холодная война". Это - не "холодная война". Это - горячая война. И каждый день у нас есть погибшие мирные жители и украинские солдаты. И в этой ситуации, безусловно, нам нужны миротворцы", - подчеркнул президент.

По его словам, выборы на Донбассе возможны после полной имплементации миротворческой операции.

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Глава государства также подчеркнул: "Невозможно, чтобы миротворческая миссия проходила одновременно с пребыванием российских войск". "Это инструмент для того, чтобы оказывать давление на РФ, чтобы она вывела войска с оккупированной территории", - отметил он.

Также Порошенко отметил, что представители армий стран - партнеров НАТО, всех стран-членов НАТО учатся новому опыту украинских Вооруженных Сил. "Они учатся у нас новейшему опыту гибридной войны против России. А мы учимся у них тактике и стратегии стандартов НАТО. И это делает украинскую армию значительно эффективнее", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко заявил о "определенное продвижение" относительно введения миротворцев на Донбасс.