Украине угрожают внутренние потрясения (Office of the Director of National Intelligence)

Посвященный Украине раздел доклада директора Национальной разведки США Дэна Коутса (Daniel R. Coats) «Оценка глобальных угроз разведывательными службами США» перечисляет факторы, которые угрожают экономическому возрождению Украины и могут потенциально привести к изменениям в ее международной политике.

Украине угрожают внутренние потрясения, которыми готова воспользоваться Россия, чтобы подорвать нынешнюю прозападную ориентацию официального Киева. Эти факторы будут угрожать зарождающемуся экономическому восстановлению Украины и потенциально могут привести к изменениям во внешней политике, которые еще больше обострят напряженность между Россией и Западом.

Недовольство населения темпом реформ, ухудшение стандартов жизни, осознание роста коррупции и обострение политического противостояния накануне запланированных президентских и законодательных выборов в 2019-м году могут привести к проведению досрочных выборов. Лидеры оппозиции попытаются воспользоваться недовольством населения, чтобы ослабить позиции президента Украины Петра Порошенко и правящей коалиции накануне выборов 2019-го года.

Конфликт на Востоке Украины, вероятно, сохранится в нынешнем состоянии и будет характеризоваться периодическими обострениями. Наступление любой из сторон в 2018 году маловероятно. Хотя расчеты каждой из сторон могут измениться, если она увидит, что другая сторона серьезно пытается нарушить сложившийся статус-кво. Россия будет продолжать военную, политическую и экономическую кампанию по дестабилизации Украины, чтобы принудить Киев затормозить или даже отказаться от усилий, направленных на интеграцию с ЕС и укрепление связей с НАТО. Киев будет продолжать сопротивляться любым уступкам, которых требует Москва, но почти точно не восстановит в 2018-м году контроль над восточными регионами, которые сейчас подконтрольны России. Россия будет дозировать уровень насилия, чтобы заставить Киев сформировать выгодную Москве ситуацию на переговорах.

Россия будет стремиться подорвать единство Запада в вопросах сохранения санкций и поддержке Киева, санкционное противодействие Кремля сохранится на существующем уровне.

Дэн Коутс