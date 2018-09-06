Украинская армия является гарантом украинской независимости, а не меморандумы - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что гарантом украинской независимости является украинская армия, а не международные договоры.

"Действительно говорят: на друга и партнера надейся, но опирайся на собственные силы. Я отдельно подчеркиваю: украинская армия является гарантом украинской независимости. Мы привыкли ранее говорить, что Будапештский меморандум является гарантом, другие, нет - мы исправляем эти подходы, и гарантом нашей безопасности является наша армия. Поэтому, исходя из этого принципа, мы будем выставлять необходимые приоритеты", - сказал президент на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в четверг в Киеве.

Президент напомнил, что силами украинского оборонпрома разработаны крылатые ракеты, высокоточное оружие с повышенным радиусом действия, системы залпового огня, новая бронетехника, корабли, системы радиоэлектронной борьбы и другое.

"Все, что мы видели на военном параде, в том числе и в качестве опытных образцов, должно немедленно поступить в войска, иначе это все показуха", - заявил он.