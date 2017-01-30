Украинская миссия в ООН выразила соболезнования в связи с нападением на мечеть в Канаде

Украинская миссия в ООН выразила свои соболезнования в связи с произошедшим нападением на мечеть в Квебеке. Об этом сообщается на официальной странице украинского представительства в ООН в Тwitter.

"Наши искренние соболезнования семьям погибших и раненых в результате нападения на мечеть в городе Квебек сегодня", - гласит заявление.

Напомним, в Канаде в мечети Квебека неизвестный открыл стрельбу во время вечерней молитвы, убив пять человек.

По сообщению полиции Канады, подозреваемые в нападении задержаны. Премьер- министр Канады Джастин Трюдо осудил нападение, назвав его "террористической атакой".