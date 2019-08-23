"Украинская правда": Гончарук будет премьером, Аваков - вице-премьером

В коридорах власти обсуждается возможность повышения министра внутренних дел Украины Арсена Авакова до вице-премьера по силовым вопросам, на роль главы правительства планируется нынешний замглавы Офиса президента Алексей Гончарук, сообщает "Украинская правда".

Вероятным претендентом на должность премьер-министра Украины является юрист, заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук. Об этом сообщили источники Telegram-канала "Украинской правды" "УП. Off the record".

"Есть разговоры, что Арсен Аваков может занять должность не министра внутренних дел, а вице-премьера (по силовым вопросам)", - говорится в сообщении.

В вероятной "раскладке" будущего Кабмина фигурирует действующий министр финансов Оксана Маркарова, отметили собеседники Telegram-канала. Она может сохранить свой пост.

На должность министра юстиции рассматривается избранный народный депутат от "Слуги народа" Ирина Венедиктова, добавили они.

Новоизбранный нардеп от партии "Слуга народа" Давид Арахамия рассказывал, что политсила рассматривает четыре кандидатуры на должность премьер- министра, в том числе Гончарука. Он также говорил, что фамилия нового главы правительства станет известна 29 августа.

Аваков возглавляет МВД с 2014 года. 22 ноября 2018 года Верховная Рада назначила Маркарову на пост министра финансов.