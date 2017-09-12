Украинская прокуратура проводит экстрадиционную проверку по Саакашвили - министр юстиции

Органы украинской прокуратуры проводят проверку запроса грузинской стороны об экстрадиции бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА и лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"После получения этого запроса были направлены все материалы в органы прокуратуры для проведения экстрадиционную проверки. Это предварительный этап. Если она (проверка – ИФ) будет завершена с позитивным заключением, то будет возможность принимать дальнейшие процедурные решения в чётком соответствии с законом"', - сказал П.Петренко на брифинге во вторник в Киеве, отвечая на вопрос журналистов о том, какими будут действия Минюста по запросу об экстрадиции.