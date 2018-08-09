Украинские дипломаты подготовят новую резолюцию по Крыму

Президент Украины Петр Порошенко поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщается на странице главы государства в Facebook, цель нового документа - прекратить какие-либо спекуляции относительно статуса украинского полуострова.

Президент отметил, что сегодня, 9 августа, отмечается Международный день коренных народов мира. Для Украины эта дата напоминает о судьбе крымских татар, которые живут сейчас в условиях российской оккупации и подвергаются притеснениям и издевательствам.

"Украина продолжает борьбу за деоккупацию Крыма, за права и свободы крымскотатарского народа. Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма. Генассамблея уже неоднократно поддержала позицию Украины, в частности относительно нарушения прав крымских татар, поэтому позиция цивилизованного мира остается неизменной: "Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

Напомним, что 19 декабря 2017 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Проект резолюции поддержали 70 государств. Резолюция осуждает нарушения, ущемления прав человека, дискриминационные меры в отношении жителей Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны оккупационных властей.

В МИД назвали резолюцию логическим и последовательным подтверждением решительной позиции международного сообщества в поддержку территориальной целостности Украины, которая была впервые зафиксирована в резолюции 68/262, принятой в 2014 году, и развита в резолюции Генассамблеи ООН 71/205 в 2016 году.