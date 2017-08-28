Украинские дипломаты в Беларуси выясняют местонахождение пропавшего сына украинского офицера

Посольство Украины в Минске направило ноту Министерству иностранных дел Беларуси, чтобы выяснить местонахождение Пала Гриба, сына украинского офицера Игоря Гриба, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий посольства.

В дипведомстве журналистам сообщили о том, что в курсе ситуации с исчезновением молодого человека. По мнению отца парня, его могли похитить сотрудники российских спецслужб.

"Наш консул держит это на контроле", - сообщил собеседник журналистов.

Бывший пограничник Игорь Гриб, занимающийся созданием капелланской службы в силовых органах, на своей странице в Facebook изложил обстоятельства похищения Павла.

"24 августа мой сын Павел (19 лет) уехал в город Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях, без личного знакомства, по его словам, должна была приехать на встречу из Российской Федерации. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, я поехал в Гомель на его поиски", - пишет офицер.

В Гомеле он узнал о том, что Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

"Обратился к дежурному с просьбой сообщить, где находится мой сын. У меня спросили личные данные на Павла и пообещали разобраться. Но через час- полтора мне передали, что никакой информации в отношении сына пограничники не имеют, что является откровенной ложью! И встречаться со мной пограничное руководство отказалось. Таким образом, стало понятно, что ФСБ выманила Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и провело задержание", - добавил он.

Пропавший парень имеет инвалидность и вынужден постоянно принимать поддерживающие препараты.

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Ранее в ФСБ России заявили о задержании в Крыму "агента Службы безопасности Украины", который якобы планировал диверсии на объектах инфраструктуры полуострова.

"Украинский диверсант" - гражданин Украины Лимешко Геннадий Геннадьевич, уроженец Харьковской области, ранее якобы проходивший службу в ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей Вооруженных сил Украины.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили информацию о службе Лимешко в украинской армии. С ноября 2016 по май 2017 он проходил воинскую службу по контракту в одном из подразделений Сухопутных войск ВСУ и был уволен в связи с систематическим нарушением дисциплины.

По версии российских силовиков, 9 августа 2017 года он прибыл в Крым, где, в соответствии с заданием СБУ, должен был осуществить ряд диверсий: повредить ЛЭП Судак - Новый Свет; поджечь лесные массивы в районе Судак - Рыбачье - Алушта; создать условия для обвала горных пород на автотрассе Судак - Новый Свет; поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

Подконтрольный РФ киевский районный суд Симферополя избрал задержанному в Крыму украинцу Геннадию Лимешко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. По материалам: ZN.UA / Украинская правда /