Украинские дипломаты взяли под особый контроль дело о задержании Маркива в Италии

В связи с задержанием в Италии гражданина Украины, военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива Генеральное консульство Украины в Милане обратилось в суд г.Павиа с ходатайством о предоставлении информации об основаниях и обстоятельствах его задержания, а также об обеспечении возможности консульскому должностному лицу в ближайшее время посетить задержанного.

"Консулом установлен контакт с адвокатом задержанного и согласован алгоритм дальнейших действий. Родные В.Маркива информированы о его задержании. Дело о задержании гражданина Украины В.Маркива находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД и Генерального консульства Украины в Милане", - сообщает в воскресенье Департамент консульской службы украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее в субботу, 1 июля, заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что в Италии арестовали украинского военного В.Маркива, которого итальянская сторона подозревает в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли возле г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года.

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрей Антонищак рассказал, что В.Маркива задержали в пятницу, 30 июня. Его удерживают в тюрьме в итальянском городке Павия. К нему не допускают украинских дипломатов, мотивируя это тем, что он имеет итальянское подданство. Итальянская сторона предоставила В.Маркиву адвоката, но украинская сторона откажется от него и намерена нанимать своего защитника.

Советник главы МВД Украины, народный депутат из фракции "Народный фронт", Антон Геращенко заявил, задержание в Италии бойца батальона Национальной гвардии Украины им.Сергея Кульчицкого В.Маркива по подозрению в убийстве итальянского фотокорреспондента может быть очередной провокацией российских спецслужб.