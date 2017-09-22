Украинские олигархи на втором месте среди купивших гражданство Кипра

В прошлом году минимум 20 олигархов из Украины купили себе гражданство Кипра и получили паспорт Евросоюза. Об этом сообщила журналистка, одна из авторов расследования Сара Фаролфи.

Журналистка не стала пока называть имена украинцев, купивших себе гражданство, но пообещала в ближайшее время серию разоблачительных публикаций.

"Среди этих имен есть противоречивые фигуры. Их не так много, как среди россиян в списке, но также есть", - рассказала Фаролфи.

По словам журналистки, на первом месте среди купивших себе европейские паспорта - россияне, их более ста. На втором месте - украинцы, их около 20.

"Еще десять украинцев купили в прошлом году за полмиллиона евро так называемую "золотую визу" в Португалии. Виза дает разрешение на проживание и работу в стране минимум на 6 лет, а далее и право на натурализацию", - рассказала Фаролфи.

Она предполагает, что к ней попали не все списки граждан за пределами ЕС, которые купили европейские паспорта. Поэтому она убеждена, что имен из России и Украины может быть гораздо больше.

Как сообщалось, Кипр заработал миллиарды, продавая паспорта коррупционерам из Украины.

Источник: Русская служба DW.