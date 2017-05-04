Украинские правоохранители и без Интерпола смогут разыскать Януковича - прокурор

В Генпрокуратуре считают, что украинские правоохранительные органы смогут разыскать экс-президента Украины Виктора Януковича, чтобы доставить его в Украину для отбывания наказания после судебного приговора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после первого судебного заседания по делу о государственной измене Януковича заявил журналистам прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

"Я считаю, что наши правоохранительные органы смогут исполнить судебное решение и доставить Януковича в Украину (для отбывания наказания - УНИАН)", - сказал Кравченко.

Как сообщал УНИАН, Международная организация уголовной полиции (Интерпол) сняла с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, а также Сергея Клюева.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что принятие такого решения мотивировано имеющимися недостатками украинского законодательства относительно избрания меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого.