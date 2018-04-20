Украинские Военно-морские силы провели учения возле оккупированного Крыма

Военные в течение нескольких дней проводили учения по обороне морского побережья

Военно-морские силы Украины провели учения вблизи административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым. Об этом сообщается на странице ВМС ВСУ Facebook.

В течение нескольких дней подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ с приданой артиллерией проводили учения по обороне морского побережья от морского десанта условного противника.

Артиллерийские подразделения успешно отработали учебные упражнения по уничтожению десантных кораблей и морского десанта условного противника.

Морские пехотинцы, в свою очередь, выполнили задачи по непосредственному отражению атаки морского десанта условного противника и осуществили маневр подразделениями на угрожающих направлениях.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины проводила антитеррористические учения на юге Одесской области 17-20 апреля