Украинский интерес. Маневры Путина, советы Ващиковского и рейтинг Меркель

Контакты между Вашингтоном и Москвой не означают "зрады". Российский президент пытается сочетать предвыборные шаги и стремление найти общий язык с администрацией Трампа. Витольд Ващиковский подтвердил генеральную линию Варшавы на диалог с Украиной в менторской тональности. Американские морпехи начали строительство центра оперативного управления ВМСУ. Ангела Меркель идет к очередной победе на выборах канцлера Германии.

Сообщение о договоренности, достигнутой Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном во время переговоров на полях саммита АСЕАН, вызвало привычное возмущение в Украине. Еще бы: главы внешнеполитических ведомств США и России договорились о встрече спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера и помощника Путина Владислава Суркова до конца августа. При этом как-то на второй план отошел факт того, что Волкер уже дважды побывал в Украине, совершил поездку по европейским странам и располагает массивом информации о происходящем на Донбассе и в Крыму. Сам факт такой встречи - отнюдь не "зрада", как бы вас не пытались убедить в обратном. И Кремль уже совершил первый маневр, объявив устами Захарченко, что термин "Малороссия" в ход пущен не будет.

Владимир Путин к экспертной встрече представителей США и России готовится по-своему, пытаясь создать предпосылки для диалога с Трампом и держа в уме приближающуюся избирательную кампанию. Он не только побывал в Абхазии в годовщину начала российско-грузинской войны, но и планирует визит в оккупированный Крым, где идет авральная подготовка к приезду хозяина Кремля. Российский президент заодно попытался показать, что крепко держит на коротком поводке своего белорусского коллегу, дезавуируя тем самым заявления Александра Лукашенко о белорусско-украинской дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве.

Представитель еще одного соседа и стратегического партнера Украины - Польши - Витольд Ващиковский хотя и не увидел роста националистических настроений в нашей стране, все равно продолжает упорно советовать отказаться от Шухевича и Бандеры как национальных героев. Новое "открытие" министра иностранных дел Польши - участие членов ОУН-УПА в Холокосте, и эту цитату уже подхватили российские пропагандисты, которых западные политики не балуют подобными "подарками". Ващиковский дал понять, что Польша едва ли не является "землей обетованной" для украинских работников, при этом скромно умолчав об их роли в сохранении позитивных тенденций польской экономики.

Пока за океаном на политическом уровне продолжается дискуссия о целесообразности предоставления Украине летального оружия, американские морпехи начали строительство центра оперативного управления ВМСУ в Очакове. Это не единственный факт военного сотрудничества Украины и США: в сентябре на Львовщине пройдут совместные учения Rapid trident-2017, о которых с нервозностью сообщают российские медиа.

Ряд заявлений участников схватки за пост бундесканцлера, прозвучавших в последнее время, получили свое объяснение. Лидеры СвДП и "левых", пусть и в разной тональности, но призвали к пересмотру политики по отношению к России. Секрет этой активности прост: приближается день голосования, и отрыв действующего канцлера Ангелы Меркель от ближайшего конкурента, лидера СДПГ Мартина Шульца, составляет более 20%. При этом поддерживают лидера ХДС/ХСС 52% опрошенных избирателей. Отмечу, что ведущие политики Германии не позволяют себе публичных сомнений в необходимости сохранения санкций против России.

Евгений Магда