Украинский министр призывает ввести новые санкции против России (Financial Times, Великобритания)

Один украинский министр осудил «близорукость» некоторых европейских стран в отношении целей России и призвал Евросоюз ввести новые санкции в связи с захватом Москвой в ноябре украинских военных кораблей.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Россия пытается разрушить единство Евросоюза, углубляя раскол в вопросе о том, как необходимо взаимодействовать с Кремлем.

«К сожалению, мы до сих пор наблюдаем определенную близорукость в некоторых европейских столицах, — отметила г-жа Климпуш-Цинцадзе в интервью, пояснив, что некоторые политики в Италии и Австрии публично говорили об отмене антироссийских санкций. — Не все представители политической элиты Европы осознают глубину этих устремлений Российской Федерации».

Киев и США прилагают все больше усилий для того, чтобы убедить страны Евросоюза более жестко ответить на действия России на Украине, где она оккупировала Крым в 2014 году, а затем спровоцировала войну в восточных областях страны.

Страх перед войной вновь усилился в ноябре, когда российские военные, базирующиеся в Крыму, захватили украинские военные суда и их экипажи в момент, когда те пытались пройти по Керченскому проливу. Киев охарактеризовал этот инцидент, а также проверки, которым Россия подвергает коммерческие суда, как часть экономической блокады ориентированных на экспорт портов в прилегающем Азовском море.

Украинский конфликт стал настоящим испытанием для внешней политики Евросоюза после того, как партии, выражающие поддержку Кремлю, стали более влиятельными и вошли в состав коалиционных правительств в Италии и Австрии.

Вице-премьер одобрила готовность лидеров Евросоюза расширить антироссийские санкции, введенные в связи с непризнанной международным сообществом аннексией Крыма и той ролью, которую она сыграла в ходе выборов в сепаратистских областях на востоке Украины.

Однако она призвала принять дополнительные меры. По мнению Киева, слишком сдержанная реакция Запада на действия России не позволила ему ввести такие санкции, которые заставили бы Россию отказаться от дальнейшей агрессии.

По словам дипломатов стран Евросоюза, в настоящее время члены блока обсуждают вопрос о том, нужно ли вводить адресные санкции против российских чиновников, таких как, к примеру, военные начальники, которые несут ответственность за произошедшее.

Поддержав г-жу Климпуш-Цинцадзе в Брюсселе в декабре с целью пролоббировать официальных лиц ЕС, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер (Kurt Volker), отправился в Киев в рамках усилий по организации «хорошо скоординированного ответа Запада». Там он встретился с президентом Украины Петром Порошенко, чьи помощники сообщили, что они обсуждали «важность решительного ответа всего мира, …необходимого для того, чтобы противостоять медленной оккупации Азовского моря и Керченского пролива».

Г-жа Климпуш-Цинцадзе заявила, что Россия ведет «войну против Запада и против норм и процедур, на которых основан мировой порядок».

«Россия использует те разногласия, которые существуют между разными странами и внутри этих стран, и пытается усугубить эти разногласия, углубить трещины, чтобы разрушить единство. Именно такое оружие Россия использует против Европы», — сказала она.

Выступая в момент, когда гидрографическое судно ВМС Великобритании Echo пришвартовалось на несколько дней в порту Одессы, главного черноморского порта Украины, г-жа Климпуш-Цинцадзе призвала НАТО увеличить присутствие альянса в Черном море.

В декабре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) заявил, что альянс уже отправил несколько дополнительных патрульных кораблей в ответ на рост морской активности России.

На вопрос о том, должны ли страны НАТО выполнить просьбу Киева о совместном патрулировании Черного моря для сдерживания новых возможных атак россиян на военные корабли и преследования коммерческих судов, г-н Волкер ответил, что «сохранение видимого международного присутствия внутри и вокруг Украины… повысит степень заметности действий России по сравнению с тем, что мы видим сейчас».

Майкл Пил, Роман Олеарчук