Украинских чиновников обязали избавиться от российских почтовых ящиков

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции обязало лиц, которые подают электронные декларации о доходах, избавиться от почтовых ящиков российских доменов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Во исполнение Указа президента Украины от 15 мая 2017 No133 / 2017 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" просим безотлагательно изменить электронные почтовые ящики российских доменов (например mail.ru, yandex.ru, bk.ru) в личных учетных записях Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления на созданные на украинских серверах (например ukr .net, i.ua, email.ua, gmail.com)", - говорится в сообщении.

НАПК разъяснило как перерегестрировать электронный адрес в личном кабинете декларанта.

При этом новый ключ цифровой подписи получать не нужно.

Как сообщал MIGnews.com.ua, глава службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров заявил, что за обход запрета и использование российских ресурсов санкции к украинским пользователям применяться не будут. В то же время, по его словам, ответственности не будет и при просмотре нелегального контента в этих соцсетях, в частности, детской порнографии, в связи с тем, что не будет возможности произвести расследование, так как серверы находятся в Российской Федерации.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о расширении санкций против Российской Федерации, которые включают в себя блокировку российских интернет-ресурсов, в частности, соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сайты Mail.Ru Group и Яндекс.