Украинским ракетным комплексом "Ольха" уже заинтересовались семь стран

На испытаниях "Ольхи" присутствовали военные руководители, эксперты и военные атташе из 7 стран, которые выразили заинтересованность в проведении переговоров относительно приобретения нового мощного украинского оружия.

Все этапы государственных испытаний ракетного комплекса "Ольха", которые завершились на юге Херсонской области, прошли успешно.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

"На каждом этапе проверялись на соответствие различные параметры тактико- технических характеристик ракет, в частности, точность попадания в определенные цели на максимальной и минимальной дальностях, мощность и эффективность уничтожения цели боевой частью ракеты, одновременное поражение целей, разведенных на большое расстояние и т.д.", - сказал Турчинов.

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Также он отметил, что в соответствии с решением Государственной комиссии, ракетный комплекс будет взят на вооружение, и уже в этом году начнется его серийное производство.

"Это большой общий успех украинских ученых, конструкторов, производственников и военных, которые смогли реализовать самую масштабную задачу в кратчайшие сроки", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил, что на испытаниях присутствовал президент Украины Петр Порошенко, военные руководители, эксперты и военные атташе из семи стран, которые выразили заинтересованность в проведении переговоров о приобретении нового мощного украинского оружия.

"Несмотря на большую заинтересованность наших иностранных партнеров, приоритетом для нас является обеспечение ракетными комплексами наших Вооруженных сил", - подчеркнул секретарь СНБО.

Кроме того, Турчинов сообщил о продолжении активной работы над реализацией национальной ракетной программы, "среди приоритетов которой, в частности, создание для нашей армии новых мощных крылатых и зенитных управляемых ракет".