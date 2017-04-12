Украинским судьям запретили называть ОРДЛО "ДНР" и "ЛНР"

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел сообщил судам первой и второй инстанции о недопустимости использования в судебных решениях терминов "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика" в отношении оккупированных районов этих областей.

В информационном письме ВССУ указано, что иногда в резолютивной части судебных решений содержатся указания на то, что факты, имеющие юридическое значение (рождение или смерть) происходили в населенных пунктах так называемой "ДНР"

"В этом контексте следует учитывать то, что такая практика недопустима, поскольку факт существования ни так называемой "Донецкой народной республики", ни так называемой "Луганской народной республики" не признается органами власти Украины... Они признаны временно оккупированными территориями", - пояснили в спецсуде.

ВССУ обязал суды в дальнейшем использовать исключительно корректные формулировки для обозначения населенных пунктов на оккупированной территории.

Ранее общественный резонанс получило решение судьи Октябрського районного суда Полтавы Тимошенко Н. В. От 16 июня прошлого года, в котором Донецк указан как город в так называемой "ДНР".

Суд удовлетворил заявление истца, которая попросила установить факт смерти ее брата в Донецке с целью получения свидетельства о смерти, и в решении суда после названия города в скобках была упомянута "Донецкая народная республика", как обычно указывают страну, к которой относится указанный населенный пункт.