Украинское гражданство дали экс-депутату Госдумы, свидетелю по делу Януковича

Бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков получил гражданство Украины.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"4 декабря закончились мои полномочия депутата Государственной думы, а 6 декабря я стал гражданином Украины", - сказал Вороненков.

Он рассказал о планах строить карьеру в Украине.

"В первую очередь, конечно, я бы хотел быть полезным стране, со всем багажом знаний, который у меня имеется. В России сегодня такие как я не нужны. Я сейчас нахожусь в стадии переговоров. Сначала я получил гражданство, потому что не будучи гражданином страны, сложно претендовать на занятие каких-либо государственных должностей. Мне не нужны привилегии, я буду стараться найти свое место в жизни, как все. Понимаю, что будет тяжело, не просто. Но это и есть свобода. Человек всегда сам может сделать свой выбор. Я свой выбор сделал", - подчеркнул Вороненков.

Экс-депутаты Госдумы Денис Вороненкова и Илья Пономарев дали показания следователям Генпрокуратуры по делу экс-президента Виктора Януковича.