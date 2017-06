Украинское посольство в Великобритании ответило британскому изданию Daily Mail: Крым - это Украина

Украинское посольство в Соединенном Королевстве после выхода материала в Daily Mail с информацией о том, что Крым является частью России, напомнило британскому таблоиду, что Великобритания была одной из первых стран, осудивших аннексию Крыма.

Украинское посольство в Великобритании назвало провокационной новость британского таблоида Daily Mail, в которой Крым указан как часть Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства в Тwitter.

"Крым - это Украина. Несмотря на провокационный материал Daily Mail, это ничего не даст и не поможет Путину увеличить количество его поклонников", - отметили в посольстве.

Crimea is Ukraine.Despite the provocative article it achieves nothing&it would not assist Mr Putin in increasing his public fans pic.twitter.com/iDgSyKVecD - Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 13 июня 2017 г.

Дипломаты также напомнили Daily Mail о санкциях против России, которые были введены после аннексии полуострова.

"Мы напоминаем Daily Mail и всем кремлевским рупорам, что весь цивилизованный мир ввел санкции против России в качестве наказания за захват Крыма. И Великобритания была одной из первых стран, осудивших закон Путина, которым тот "включил" территорию в состав Российской Федерации", - подчеркнули в сообщении.

. We are clear: #Crimea is #Ukraine. pic.twitter.com/Nqc55bdJWJ - Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 13 июня 2017 г.

В посольстве добавили, что по украинскому законодательству "все действия, которые совершают российские власти на территории временно оккупированного Крыма, включая аэропорты и морские порты, являются нелегальными".

12 июня британское издание описывая подрыв мины времен Второй мировой войны.

Газета Daily Mail - вторая по величине тиража ежедневная газета в Великобритании. В феврале 2017-го редакторы английской Википедии признали Daily Mail ненадежным источником и решили по возможности заменить 12 тыс. ссылок, подтверждающих информацию, ссылками на другие издания, отмечала .

Экономические санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались. Так, 2 марта 2016 года президент США Барак Обама продлил на год антироссийские санкции.

19 декабря 2016 года Европейский совет официально объявил о продлении экономических санкций против России до 31 июля.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.