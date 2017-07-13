Украинской стороне необходимо активизировать работу для освобождения заложников,- Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заверил, что Украина продолжит добиваться освобождения и возвращения на Родину всех граждан, незаконно удерживаемых в России.

Об этом он заявил в своем обращении по случаю дня рождения незаконно осужденного в РФ режиссера Олега Сенцова, сообщается на сайте СНБО.

"Третий год он встречает его в застенках российского гестапо. С первого дня ареста он держался мужественно и достойно. Его не смогли сломить ни пытки, ни посулы освобождения в обмен на сотрудничество, поэтому российская ФСБ не делала из его процесса телевизионного шоу, поэтому его продолжают держать за решеткой. Сенцов, Сущенко, Кольченко ... Очень больно, что к этому беззаконию Путина начали привыкать не только за рубежом, но и в Украине", - отметил Турчинов.

"Мы не можем останавливать борьбу за освобождение наших граждан, пока хоть один украинский патриот незаконно находится за решеткой в России", - добавил он.

Турчинов также подчеркнул, что украинской стороне необходимо активизировать работу для освобождения заложников.

"Не хватает аргументов, чтобы заставить РФ освободить захваченных заложников? Необходимо их находить, усилив усилия контрразведки и военных, в выявлении российской агентуры, военных преступников и коллаборационистов, которые можно обменять на наших патриотов!", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, После аннексии Крыма Россией он был задержан ФСБ, обвинен в планировании терактов и вывезен в Москву. Спустя год российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии, несмотря отсутствие доказательств. Сенцов также не признал своей вины.

К освобождению украинского режиссера неоднократно призывала мировая кинематографическая общественность и представители разлиличных международных организаций.

Сегодня Сенцов отмечает свой 41-й день рождения в российской тюрьме.