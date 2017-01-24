Украинскую инспекцию не допустили к расположению артиллерии РФ в Ростовской области

В Министерстве обороны заявили о недопуске украинской инспекции на место расположения российской артиллерии в Ростовской области. Об этом сообщил руководитель многонациональной инспекционной группы Украины Алексей Вершигора в ходе брифинга во вторник, 24 января, передает корреспондент РБК- Украина.

"Инспекционной группой обнаружено и визуально подтверждено значительное скопление артиллерийских систем разных типов в районе Новочеркасска... Доступ инспекционной группы на данный объект был запрещен", - сообщил Вершигора.

По его словам, фотографирование указанной артиллерии также было запрещено.

Вершигора отметил, что не исключает использование данной артиллерии для комплектования частей 150-й мотострелковой дивизии, а также пророссийских террористических группировок на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина провела инспекцию Южного военного округа Российской Федерации, в который, в частности, входит Ростовская область.