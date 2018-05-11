Украинцы могут путешествовать без виз в 85 стран мира - МИД

Граждане Украины могут путешествовать по безвизу в 85 стран мира. Об этом сообщил заместитель начальника консульского управления обслуживания департамента консульской службы МИД Сергей Миняйло, передает УНИАН.

Представитель украинского МИД добавил, что внешнеполитическое ведомство работает над расширением географии стран, куда украинцы смогут ездить без виз.

Дипломат отметил, что Украина занимает примерно 30-ю позицию в мире согласно индексам, которыми определяется удобство пользования паспортом государства.

С 1 мая 2018 года граждане Украины смогут путешествовать без виз в провинции Китая Хайнань.

12 апреля сообщалось, что украинские дипломаты договорились о безвизовом режиме с Уругваем и Перу.