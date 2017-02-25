Украинцы смогут ездить в Турцию без загранпаспорта

Украина и Турция максимально упростят визовый режим между странами

Подписание соглашения о пересечении границы состоится во время визита премьер-министра Украины Владимир Гройсмана в Анкару, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, информирует "ДС" со ссылкой на УНИАН.

Он также добавил, что украинцы смогут ездить в Турцию на основе общегражданских паспортов

"Это очень важный документ, учитывая тот факт, что загранпаспорта имеет только 30 процентов жителей Украины. Новое соглашение позволит привлечь на курорты Турции большее количество туристов из разных регионов Украины",- отметил министр.

По словам Чавушоглу, в 2017 году в секторе туризма Турции наметится оживление, а количество туристов увеличится.

Как ранее сообщала "ДС", Египет с 1 марта поднимет стоимость въездных виз с 25 до 60 долл. для разового въезда, и до 70 долл. за визы, предусматривающие несколько въездов.