Украинцы вскоре смогут посещать 100 стран без виз - Климкин

После того, как ЕС предоставит Украине безвизовый режим, Украина будет в ТОП-40 стран в индексе открытости. Об этом на брифинге заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Сейчас у нас есть 52 страны, с которыми действует безвизовый режим. После того, как для нас откроется вся Шенгенская зона у нас присоединяться 26 стран Европейского союза и еще 4 страны. Мы сейчас ведем переговоры еще с 27 странами по безвизовому режиму. С 11 странами ведем переговоры по фасилитации. Это Азийский регион. По некоторым мы выходим на безвизовый режим. К примеру, с Японией мы выходим на новый этап фасилитации. Имеем планы в ближайшие недели и месяцы открытия еще ряда переговоров. Таким образом, имеем шанс в самом ближайшем будущем открыть границы более чем 100 стран для украинцев. Мы даже когда занимались арифметикой и подсчитали, что мы где-то будем среди первых 40 стран в индексе открытости, когда мы получим безвизовый с Европейским союзом", - заявил глава украинского МИДа.

Павел Климкин также поблагодарил всех причастных к работе по визовой либерализации с ЕС, комментируя вчерашнее решение Совета ЕС предоставить Украине безвизовый режим.

"Не впадая в какой-то пиар для Министерства иностранных дел, хочу просто поблагодарить всех, кто был вовлечен в это решение. Поскольку это общее достижение. Я помню много этапов, когда казалось, что все это будет чрезвычайно сложно. Но, тем не менее, мы реализовали этот уникальный проект. Я хорошо помню, как многие ныли, что нам ЕС никогда ничего не даст. Это в принципе очень четкое проявление именно солидарности Европейского союза", - подытожил министр.

Напомним, Совет Евросоюза 11 мая дал добро на либерализацию визового режима между Украиной и ЕС. Примерно 11 июня европейские страны включат зеленый свет владельцам украинских биометрических паспортов для краткосрочных поездок.