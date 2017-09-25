Украину обвинили в поставках оружия в Южный Судан

Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Украину в поставках оружия в Южный Судан. Об этом правозащитники сообщают на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Новый отчет Amnesty приводит доказательства причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан, где ее используют для убийств тысяч мирных жителей. В 2014 году Укринмаш подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан", - говорится в сообщении.

При этом правозащитники подчеркивают, что поставки оружия Украинойы в Южный Судан противоречат Договору о торговле оружием, подписанного украинским государством. При этом отмечается, до введения Совбезом ООН полного и всеобъемлющего эмбарго на торговлю оружием с Южным Суданом, Украина должна придерживаться декларируемой ей политике по обеспечению региональной и международной безопасности и стабильности.

"Украина должна полностью прекратить поставки оружия и предоставления любой материально-технической помощи Южному Судану, включая оборудование, его обслуживание и обучение", - подчеркнули правозащитники.

При этом международная правозащитная организация призывает Украину как можно скорее ратифицировать Международный договор о торговле оружием.

Напомним, СМИ связали "ракетные успехи" КНДР с украинским заводом.

Впоследствии секретарь СНБО Турчинов заявил, что украинский ОПК не поставлял оружие и военные технологии в КНДР. Украинский ГП "Южмаш" заявил, что информация, опубликованная The New York Times, не соответствует действительности.

Премьер В.Гройсман назвал информацию о причастности к ракетной программе КНДР провокацией против Украины.

Президент П.Порошенко заявил, что ждет авторов статьи о "продаже" ракетных двигателей КНДР в Украине.