Украину посетила группа высших офицеров США, представляющих все виды американских вооруженных сил

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что группу из 16 генералов армии США возглавил бывший главнокомандующий объединенными ВС США в Европе Филип Бридлав.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко провел в Киеве встречу с группой высших генералов и офицеров вооруженных сил США.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.Американскую делегацию возглавил генерал в отставке Филип Бридлав, бывший главнокомандующий объединенными ВС США в Европе. В состав группы вошли 16 высших офицеров в ранге генерал-майора, бригадного генерала или контр- адмирала, представляющих все виды вооруженных сил США. Все они являются слушателями программы CAPSTONE, разработанной специально для новых бригадных генералов и контр-адмиралов США, организованной на базе Национального университета обороны США.

Муженко отметил, что для украинских военных стало высокой честью принимать делегацию, "в состав которой вошла элита и будущее высшее военно- политическое руководство США".

"Мы видим в этом уважение к нашему военному опыту и проявление солидарности с украинскими военными, ведущими борьбу с коварным врагом", - подчеркнул он.

Сообщается, что во время встречи американских генералов проинформировали о ситуации на востоке Украины.

Целью ежегодной учебной программы CAPSTONE является ознакомление новых бригадных генералов и контр-адмиралов с принципами и методами взаимодействия при реализации задач национальной военной стратегии. Курс предусматривает интенсивное привлечение каждого участника к обучению, в том числе за рубежом. Программа CAPSTONE рассматривает основные вопросы, касающиеся национальной безопасности, процессов принятия решений, военной стратегии, общей доктрины, программы сотрудничества с союзными странами и т.п.