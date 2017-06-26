Украину посетят госсекретарь США, глава Пентагона, генсеки НАТО и ООН, - Порошенко

В ближайшее время Украину с визитами посетит ряд лидеров международных организаций и правительства США.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

"Мы ожидаем уже в июле визит государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Киев, где также будут продолжены наши наработки в Вашингтоне. Мы ожидаем визит генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша, и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который также состоится в июле", - заявил украинский президент.

По его словам, достигнута также договоренность о визите в Украину в августе министра энергетики США Рика Перри, а также, в ближайшие месяцы, министра обороны США Джеймса Мэттиса.

Порошенко констатировал, что Украина в последнее время имеет очень высокую дипломатическую активность.

"Это яркое подтверждение, что после того, как страна была объектом внешней политики, Украина действительно влияет на ключевые внешнеполитические решения мира", - подытожил глава государства.