Укравтодор" получил временного руководителя с 20-летним стажем

Кабмин назначил временным руководителем "Укравтодора" Олега Федоренко.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Так, во время заседания 2 октября Кабинет Министров назначил Олега Федоренко исполняющим обязанности председателя "Укравтодора".

Ранее Кабмин уволил Славомира Новака с должности главы "Укравтодора" и объявил конкурс на занятие этой должности.

Согласно информации пресс-службы ведомства, Олег Федоренко имеет 20-летний опыт работы в дорожной отрасли. Ранее он работал начальником Управления эксплуатации дорог, а до этого - в Службе автомобильных дорог Киевской области и "Киевском облавтодоре".

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