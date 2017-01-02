"Укроборонпром" анонсировал производство стрелкового оружия по стандартам НАТО

"Укроборонпром" будет производить стрелковое оружие совместно с американской компанией "Aeroscraft"

Государственное предприятие "Укроборонсервис", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", совместно с американской компанией "Aeroscraft" будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

Отмечается, что такие договоренности являются результатом подписанного Меморандума о сотрудничестве между двумя компаниям.

Напомним, "Укроборонпром" передал армии в течение года более 2,1 тысяч единиц оружия и военной техники. Таким образом, "Укроборонпром" на 100% выполнил государственный оборонный заказ 2016 года.