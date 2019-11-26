"Укроборонпром" обрав нового директора "Житомирського бронетанкового заводу"

Конкурс на посаду тривав з 7 жовтня, а претендентів спочатку було 38.

"Укроборонпром" назвав нового Директора Державного підприємства "Житомирський бронетанковий завод".

Ним став Олексій Жуковець, повідомляється на сторінці "Укроборонпрому" в Facebook.

Конкурс тривав з 7 жовтня, а претендентів на посаду спочатку було 38.

У повідомленні зазначається, що Жуковець презентував найбільш життєздатну стратегію розвитку заводу. Також додається, що раніше він працював у сфері машинобудівництва та створював обладнання для металургійної промисловості.